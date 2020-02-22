Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией

Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией
Баскетбол / Сборная России 0

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой прибыл в расположение сборной России по баскетболу. Игрок сможет помочь национальной команде в матче квалификации Евробаскета с Северной Македонией, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.

В пятницу, 21 февраля, Джоэл сыграл в Евролиге в гостях против «Црвены Звезды» (86:81), за 12 минут набрав 2 очка, и вернулся в Москву только утром 22 февраля. Через несколько часов после этого он отправился в Пермь. В сборной Боломбой успеет провести только одну бросковую тренировку – завтра перед матчем.

«Сегодня у меня большой день путешествий. Прилетел с ЦСКА ранним утром, домой зашёл около 6 утра, немного поспал, проснулся около полудня, пообедал и отправился в аэропорт. Видел отрывки игры с итальянцами, которые провели против нас очень хороший матч. Сложно противостоять сопернику, чьи броски залетают с настолько высоким процентом. Но, уверен, команда проделала хорошую работу и завтра будет готова лучше. После такого поражения мотивация сборной России повысится. Мне предстоит вспомнить комбинации, которые мы играли на предыдущих сборах, изучить новые. И как следует выспаться, чтобы завтра помочь команде», — сказал Боломбой.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020