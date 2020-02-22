Боломбой поможет сборной России в матче с Северной Македонией

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой прибыл в расположение сборной России по баскетболу. Игрок сможет помочь национальной команде в матче квалификации Евробаскета с Северной Македонией, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.
В пятницу, 21 февраля, Джоэл сыграл в Евролиге в гостях против «Црвены Звезды» (86:81), за 12 минут набрав 2 очка, и вернулся в Москву только утром 22 февраля. Через несколько часов после этого он отправился в Пермь. В сборной Боломбой успеет провести только одну бросковую тренировку – завтра перед матчем.
«Сегодня у меня большой день путешествий. Прилетел с ЦСКА ранним утром, домой зашёл около 6 утра, немного поспал, проснулся около полудня, пообедал и отправился в аэропорт. Видел отрывки игры с итальянцами, которые провели против нас очень хороший матч. Сложно противостоять сопернику, чьи броски залетают с настолько высоким процентом. Но, уверен, команда проделала хорошую работу и завтра будет готова лучше. После такого поражения мотивация сборной России повысится. Мне предстоит вспомнить комбинации, которые мы играли на предыдущих сборах, изучить новые. И как следует выспаться, чтобы завтра помочь команде», — сказал Боломбой.
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