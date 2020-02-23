Тренерский штаб сборной России огласил заявку на матч с Северной Македонией

Тренерский штаб сборной России по баскетболу огласил заявку на матч квалификации Евробаскета с Северной Македонией, который состоится 23 февраля в Перми. Она претерпела некоторые изменения по сравнению с поединком с итальянцами. Так, в противостоянии с балканцами национальной команде помогут Владислав Трушкин и Джоэл Боломбой, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.
В заявку на матч с Северной Македонией вошли следующие 12 игроков:
защитники: Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород», Нижний Новгород), Максим Григорьев («ПАРМА», Пермский край), форварды: Павел Антипов («Нижний Новгород»), Евгений Валиев («ПАРМА»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Владислав Трушкин («Зенит», Санкт-Петербург), центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА, Москва), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).
- 23 февраля 2020
-
00:18
- 22 февраля 2020
-
23:11
-
22:10
-
21:21
-
20:27
-
19:32
-
18:53
-
17:23
-
16:53
-
15:30
-
14:54
-
13:59
-
12:35
-
11:35
-
10:56
-
09:38
-
09:19
-
09:16
-
06:23
-
00:18
- 21 февраля 2020
-
23:39
-
23:03
-
20:35
-
19:30
-
18:59
-
17:58
-
16:20
-
14:38
-
12:12
-
10:11
-
09:40
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
04:42