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Тренерский штаб сборной России огласил заявку на матч с Северной Македонией

Тренерский штаб сборной России огласил заявку на матч с Северной Македонией
Баскетбол / Сборная России 0

Тренерский штаб сборной России по баскетболу огласил заявку на матч квалификации Евробаскета с Северной Македонией, который состоится 23 февраля в Перми. Она претерпела некоторые изменения по сравнению с поединком с итальянцами. Так, в противостоянии с балканцами национальной команде помогут Владислав Трушкин и Джоэл Боломбой, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола.

В заявку на матч с Северной Македонией вошли следующие 12 игроков:

защитники: Дмитрий Кулагин, Григорий Мотовилов, Виталий Фридзон (все — «Локомотив-Кубань», Краснодар), Евгений Бабурин, Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород», Нижний Новгород), Максим Григорьев («ПАРМА», Пермский край), форварды: Павел Антипов («Нижний Новгород»), Евгений Валиев («ПАРМА»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Владислав Трушкин («Зенит», Санкт-Петербург), центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА, Москва), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

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