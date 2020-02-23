«Хьюстон» обыграл «Юту», у Хардена и Уэстбрука 72 очка на двоих

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 120:110.

В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Джеймс Харден записал в свой актив 38 очков.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Донован Митчелл, набравший 31 очко. Джордан Кларксон записал в свой актив 22 очка.

«Юта» потерпела второе поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержать третью победу кряду.

В следующем матче «Юта Джаз» сыграет с «Финикс Санз», а «Хьюстон Рокетс» встретится с «Нью-Йорк Никс».

Расписание матчей НБА можно посмотреть на «Чемпионате».