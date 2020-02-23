Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Хьюстон» обыграл «Юту», у Хардена и Уэстбрука 72 очка на двоих

«Хьюстон» обыграл «Юту», у Хардена и Уэстбрука 72 очка на двоих
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой гостей со счётом 120:110.

В составе победителей самым результативным стал Расселл Уэстбрук, набравший 34 очка. Джеймс Харден записал в свой актив 38 очков.

Самым результативным в составе проигравшей команды стал Донован Митчелл, набравший 31 очко. Джордан Кларксон записал в свой актив 22 очка.

«Юта» потерпела второе поражение подряд. «Хьюстон» в свою очередь одержать третью победу кряду.

В следующем матче «Юта Джаз» сыграет с «Финикс Санз», а «Хьюстон Рокетс» встретится с «Нью-Йорк Никс».

Расписание матчей НБА можно посмотреть на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
110 : 120
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Митчелл - 31, Кларксон - 22, Конли - 13, Богданович - 12, Гобер - 12, О'Нил - 9, Инглс - 7, Morgan - 4, Tucker, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Ньянг, Они, Уильямс-Госс
Хьюстон Рокетс: Харден - 38, Уэстбрук - 34, Гордон - 12, Маклемор - 12, Ковингтон - 8, Риверс - 6, Такер - 5, Хаус - 3, Грин - 2, Frazier, Howard, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020