Поражения «Клипперс» и «Даллас» от аутсайдеров и другие результаты дня в НБА

В ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени в НБА состоялось семь матчей регулярного чемпионата. В первом из них «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Сакраменто Кингз» — 103:112. Это было уже третье поражение «Клипперс» кряду. Лучшим в составе победителей стал Кент Бэйзмор, набравший 23 очка, у проигравших 31 — на счету Кавая Леонарда.
«Шарлотт Хорнетс» на домашней арене проиграл «Бруклин Нетс» — 86:115. Команда из Северной Каролины прервала серию из трёх побед. Лучшим в составе «Нетс» стал Тимоте Луваву-Кабарро — 21 очко, у «Хорнетс» отличился Пи Джей Вашингтон, набравший 16 очков.
«Даллас Маверикс», предоставив отдых Луке Дончичу и Кристапсу Порзингису, проиграл на выезде «Атланте Хоукс» — 107:111. Лучшим в составе победителей стал Джон Коллинз, набравший 35 очков и собравший 17 подборов. У техасцев 33 балла на счету Тима Хардуэя.
«Чикаго Буллз» потерпел очередное поражение, не справившись на домашней арене с «Финикс Санз» — 104:112. В составе победителей Девин Букер набрал 29 очков, дабл-дабл из 28 очков и 19 подборов у Деандре Эйтона. В «Чикаго» 33 очка на счету Коби Уайта.
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