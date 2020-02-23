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Поражения «Клипперс» и «Даллас» от аутсайдеров и другие результаты дня в НБА

Поражения «Клипперс» и «Даллас» от аутсайдеров и другие результаты дня в НБА
Баскетбол / НБА 0

В ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени в НБА состоялось семь матчей регулярного чемпионата. В первом из них «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Сакраменто Кингз» — 103:112. Это было уже третье поражение «Клипперс» кряду. Лучшим в составе победителей стал Кент Бэйзмор, набравший 23 очка, у проигравших 31 — на счету Кавая Леонарда.

НБА - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
103 : 112
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 31, Л. Уильямс - 24, Харрелл - 16, Джексон - 8, Зубац - 8, Моррис - 6, Грин - 5, Шамет - 4, Coffey - 1, Беверли, Джордж, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон
Сакраменто Кингз: Бэйзмор - 23, Богданович - 20, Фокс - 20, Джайлс - 14, Барнс - 13, Бьелица - 10, Хилд - 7, Лень - 3, Джозеф - 2, Guy, Багли III, Джеймс, Джеффрис, Паркер, Толливер, Феррелл, Холмс

«Шарлотт Хорнетс» на домашней арене проиграл «Бруклин Нетс» — 86:115. Команда из Северной Каролины прервала серию из трёх побед. Лучшим в составе «Нетс» стал Тимоте Луваву-Кабарро — 21 очко, у «Хорнетс» отличился Пи Джей Вашингтон, набравший 16 очков.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
86 : 115
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Вашингтон - 16, Монк - 15, Зеллер - 14, Бриджес - 13, Розир - 10, Макдэниелс - 7, Грэм - 6, Бийомбо - 5, Батюм, Бэйкон, Мартин, Мартин, Симмонс, Спалдинг, Чеоли, Эрнангомес
Бруклин Нетс: Луваву-Кабарро - 21, ЛеВерт - 17, Темпл - 15, Принс - 14, Аллен - 12, Джордан - 12, Харрис - 12, Динуайдди - 10, Пинсон - 2, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Чендлер

«Даллас Маверикс», предоставив отдых Луке Дончичу и Кристапсу Порзингису, проиграл на выезде «Атланте Хоукс» — 107:111. Лучшим в составе победителей стал Джон Коллинз, набравший 35 очков и собравший 17 подборов. У техасцев 33 балла на счету Тима Хардуэя.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
111 : 107
Даллас Маверикс
Даллас
Атланта Хоукс: Коллинс - 35, Янг - 25, Реддиш - 20, Дедмон - 8, Тиг - 7, Фернанду - 6, Грэм - 5, Хаертер - 3, Гудвин - 2, Бембри, Браун, Джонс, Капела, Картер, Лябисье, Хантер
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 33, Карри - 22, Райт - 14, Джексон - 10, Клебер - 9, Бареа - 8, Финни-Смит - 6, Брансон - 2, Марьянович - 2, Ли - 1, Cleveland, Reaves, Дончич, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Пауэлл, Порзингис

«Чикаго Буллз» потерпел очередное поражение, не справившись на домашней арене с «Финикс Санз» — 104:112. В составе победителей Девин Букер набрал 29 очков, дабл-дабл из 28 очков и 19 подборов у Деандре Эйтона. В «Чикаго» 33 очка на счету Коби Уайта.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 112
Финикс Санз
Финикс
Чикаго Буллз: Уайт - 33, Лавин - 20, Арчидиаконоу - 13, Янг - 13, Фелисио - 8, Харрисон - 8, Гэффорд - 7, Mokoka - 2, Валентайн, Данн, Картер, Корнет, Маркканен, Портер, Саторански, Страс, Хатчинсон
Финикс Санз: Букер - 29, Эйтон - 28, Рубио - 18, Убре - 14, Джонсон - 11, Бриджес - 8, Бэйнс - 4, Jerome, Lecque, Owens, Болден, Диалло, Камински, Картер, Окобо, Харпер, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
124 : 105
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Нанн - 24, Робинсон - 19, Олиник - 17, Горан Драгич - 16, Адебайо - 15, Джонс - 13, Краудер - 13, Сильва - 3, Игуодала - 2, Хилл - 2, Alexander, Vincent, Батлер, Леонард, Окпала, Хаслем, Хироу
Кливленд Кавальерс: Осман - 19, Секстон - 17, Томпсон - 16, Гарлэнд - 14, Экзам - 14, Нэнс - 10, Жижич - 7, Драммонд - 6, Портер - 2, Mooney, Windler, Деллаведова, Лав, Маккинни, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
119 : 98
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 31, Миддлтон - 25, Бледсо - 12, Лопес - 12, Лопес - 9, Коннотон - 7, Дивинченцо - 6, Мэттьюз - 6, Уильямс - 5, Хилл - 4, Уилсон - 2, Адетокунбо, Браун, Ильясова, Корвер, Мейсон, Рейнольдс
Филадельфия Сиксерс: Коркмаз - 17, Милтон - 17, Эмбиид - 17, Харрис - 11, Ричардсон - 9, Бёркс - 8, Робинсон - 6, Симмонс - 5, Скотт - 3, Хорфорд - 3, Pelle - 2, Shayok, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл
НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
110 : 120
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Митчелл - 31, Кларксон - 22, Конли - 13, Богданович - 12, Гобер - 12, О'Нил - 9, Инглс - 7, Morgan - 4, Tucker, Wright-Foreman, Брэдли, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Ньянг, Они, Уильямс-Госс
Хьюстон Рокетс: Харден - 38, Уэстбрук - 34, Гордон - 12, Маклемор - 12, Ковингтон - 8, Риверс - 6, Такер - 5, Хаус - 3, Грин - 2, Frazier, Howard, Кабокло, Клемонс, Кэрролл, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
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