Трушкин: в сборной России много новых лиц

Форвард «Зенита» Владислав Трушкин поделился впечатлениями от пребывания в лагере национальной сборной, отметив, что в команде появилось много новых баскетболистов.

«Хочется верить, что смогу помочь сборной. Увидел своё имя в списках и после этого ждал прибытия нового тренера в клуб. От него зависело, даст ли он добро на поездку. Он разрешил, после чего я написал в сборную и приехал сюда. Приложу максимум усилий, чтобы быстро влиться в коллектив. Сейчас изучаю комбинации.

В сборной много новых лиц. Приятно здесь видеть моего друга Дениса Захарова. Наконец дебютировали в сборной Павел Антипов, Иван Стребков. Плюс я не был в сборной вместе с Андреем Сопиным и Григорием Мотовиловым. Появились Антон Астапкович и Максим Григорьев.

Призываю всех болельщиков болеть за нас. А мы будем стараться показать максимум", — сказал Трушкин в интервью, размещённом на официальном канале РФБ в YouTube.