Фридзон — о Северной Македонии: нам нужна победа, результат повлияет на дальнейший расклад

Защитник сборной России по баскетболу Виталий Фридзон поделился ожиданиями от встречи квалификации Евробаскета с Северной Македонией, которая пройдёт сегодня, 23 февраля, на арене в Перми.

«Играл против Северной Македонии девять лет назад, на Евробаскете 2011 года. После этого команда опустилась в низший дивизион, и мы о них давно не слышали. Соперник хорошо бежит, бросает много трёхочковых. У нас был долгий и сложный перелёт, но мы выспались и провели хорошую тренировку. 23 февраля на матче, думаю, будет ажиотаж, трибуны будут переполнены.

Дважды играл здесь в матчах квалификации, и здесь сумасшедшая поддержка. Командный дух — это наша сила. Нам нужна победа, результат будет влиять на дальнейший расклад.

Пожелал ли мне удачи Александр Овечкин? Мы общаемся, у нас всё хорошо. У него сейчас свой сезон, после Матча звёзд НХЛ у них что-то не задалось. Но он всегда следит и переживает", — приводит слова баскетболиста портал «В курсе».