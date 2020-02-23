Валиев: сборная России восстановилась после прилёта из Италии
Форвард сборной России по баскетболу Евгений Валиев рассказала о подготовке к матчу квалификации Евробаскета с Северной Македонией, который пройдёт сегодня, 23 февраля, в Перми.
«Игроки выполняют очень много трёхочковых бросков. Надеюсь, мы будем двигаться быстрее, восстановились после прилёта из Италии. В этом сезоне я играю за пермский клуб и уверен, что местные болельщики окажут нам грандиозную поддержку. Точно знаю, о чём говорю. Играть за сборную здесь вдвойне приятнее», — приводит слова Валиева пермское издание «Местное время».
Напомним, первый матч квалификации Евробаскета национальная команда России провела в Неаполе со сборной Италии. Подопечные Базаревича проиграли с крупным счётом — 64:83.
России нужна только победа. Перед матчем с Македонией сборная усилилась. LIVE!
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