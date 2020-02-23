Крис Пол планирует отыграть в НБА минимум 20 сезонов
Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол признался, что намерен провести в лиге как минимум ещё пять сезонов. Баскетболист нацелен довести общее количество сезонов в НБА до двадцати. Нынешний регулярный чемпионат стал для Пола пятнадцатым в карьере.
«Хочу провести в НБА 20 сезонов. Особенно если тело будет таким, как и сейчас», — приводит слова Пола NBC Sports.
В истории НБА лишь семь игроков провели 20 или более сезонов. В их число входят Винс Картер (22), Дирк Новицки, Кевин Гарнетт, Кевин Уиллис и Роберт Пэриш (все — по 21), Коби Брайант и Карим Абдул-Джаббар (оба — по 20).
В регулярных чемпионатах Пол принял участие в 1005 матчах, набирая в них 18,5 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 9,5 передачи.
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