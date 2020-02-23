Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Крис Пол планирует отыграть в НБА минимум 20 сезонов

Крис Пол планирует отыграть в НБА минимум 20 сезонов
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол признался, что намерен провести в лиге как минимум ещё пять сезонов. Баскетболист нацелен довести общее количество сезонов в НБА до двадцати. Нынешний регулярный чемпионат стал для Пола пятнадцатым в карьере.

«Хочу провести в НБА 20 сезонов. Особенно если тело будет таким, как и сейчас», — приводит слова Пола NBC Sports.

В истории НБА лишь семь игроков провели 20 или более сезонов. В их число входят Винс Картер (22), Дирк Новицки, Кевин Гарнетт, Кевин Уиллис и Роберт Пэриш (все — по 21), Коби Брайант и Карим Абдул-Джаббар (оба — по 20).

В регулярных чемпионатах Пол принял участие в 1005 матчах, набирая в них 18,5 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 9,5 передачи.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020