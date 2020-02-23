Уэйд: Брайант говорил, что для него самое главное — вдохновлять других

Бывший игрок НБА, трёхкратный чемпион лиги в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд во время церемонии по выводу его игрового номера из обращения в «Майами» упомянул в речи погибшего легендарного баскетболиста Коби Брайанта.



«Коби Брайант говорил, что для него самое главное — вдохновлять других, пытаться делать так, чтобы они могли стать великими в своих начинаниях, в том, что они выбрали для себя. Надеюсь, что мне удалось вдохновить всех вас. Спасибо, что позволили мне стать частью вашего наследия. И знайте, что вы — огромная часть своего», — цитирует Дуэйна Уэйда Bleacher Report.



Напомним, Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джинна и ещё семь человек погибли в результате крушения вертолёта 26 января.