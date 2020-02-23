Кириленко: у Фридзона началась четвёртая молодость

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал итоги матча сборных России и Северной Македонии, завершившегося победой россиян со счётом 77:67.



«Влили в сборную свежую кровь, сегодня ребята играли, которые до этого не так много времени в сборной получали. Кто-то вообще впервые сыграл. Мне понравилось, что они выходили и не боялись играть. Макс Григорьев вышел, здорово две трёхи попал и играл дерзко. Для этой команды было важно играть дерзко. Опыта мало, но этот опыт надо набивать. Это была игра Виталия Фридзона сегодня. Дима Кулагин на своём уровне сыграл, а вот Фридзон выпрыгнул просто и показал, что четвёртая молодость у него началась. Настоящий капитан», — приводит слова Андрея Кириленко «Р-Спорт».



Фридзон в этом матче набрал 23 очка, совершил 7 подборов и отдал 4 передачи.