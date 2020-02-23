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Базаревич рассказал, как сборная России будет готовиться к олимпийскому отбору

Базаревич рассказал, как сборная России будет готовиться к олимпийскому отбору
Баскетбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич заявил, что сборная России 11 июня сыграет со сборной Литвы, а 18 и 19 июня примет участие в турнире в Польше.

«Подготовка к олимпийскому отбору будет очень короткой, и это большая проблема. У нас будет буквально девять дней, матчи уже спланированы. 11 июня мы сыграем против Литвы без ребят из команд-финалистов Единой лиги ВТБ, а 18-19 июня уже полным составом примем участие в турнире в Польше. Кроме хозяев там будут бразильцы и еще одна команда. Будем надеяться, все будут здоровы, у всех будет желание сыграть за цвета сборной, возможно, без флага», — приводит слова Базаревича «Р-Спорт».

Матч квалификации Евробаскета между сборными России и Северной Македонии завершился победой россиян со счётом 77:67.

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