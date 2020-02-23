Базаревич: игра с Македонией выглядела не очень красиво

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал итоги победной для его подопечных встречи квалификации Евробаскета с командой Северной Македонии (77:67).
«Не очень красиво всё это выглядело сегодня, но в нашей ситуации трудно добиться слаженности действий. Тем более что Джоэль Боломбой и Владислав Трушкин с нами, по сути, не тренировались. Мы пошли на риск, и в какой-то мере он оправдался. Шероховатости были, главным для нас было сыграть с огнем и страстью. В этом отношении зал очень помог, и мы в итоге пришли к разнице, которая нас устраивает. Это главное. Хотя когда македонцы вернулись, когда Дима Кулагин не забил штрафные, было тревожно.
Формат отбора на Евробаскет – это лёгкое издевательство, в первую очередь над тренерами. Спасибо ЦСКА и „Зениту“, отпустивших по игроку на второй матч. Спасибо клубам, которые дали нам возможность собрать этот состав. Пермь была замечательна, они подарили нам эмоции, ради этого стоит играть в баскетбол. По итогам двух матчей мы должны быть довольны результатом. Как удалось привлечь в сборную Боломбоя? Это вопрос к Наташе Фураевой и Андрею Ватутину, руководителям ЦСКА», — приводит слова Базаревича «Р-Спорт».
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