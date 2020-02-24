«Милуоки» первым обеспечил себе выход в плей-офф НБА
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» первым в сезоне-2019/2020 обеспечил себе место в плей-офф, сообщает пресс-служба лиги. Об этом стало известно после того, как вчера, 23 февраля, «Вашингтон Уизардс» уступил «Чикаго Буллз» со счётом 117:126. «Милуоки» вне зависимости от результатов оставшихся матчей регулярного сезона уже не опустится ниже восьмого места в турнирной таблице Восточной конференции.
В настоящий момент «Бакс» лидируют не только на Востоке, но и во всей лиге. Команда сыграла 56 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав в них 48 побед и потерпев 8 поражений. В Западной конференции лидирует «Лос-Анджелес Лейкерс», чьё соотношение побед и поражений — 43-12.
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