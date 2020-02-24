Леброн совершил решающий бросок в матче с «Бостоном». Видео
Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором решающего броска в домашнем матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс». Баскетболист попал в кольцо со средней дистанции при счёте 110:109 в пользу «Бостона», в результате чего «Лейкерс» вышли вперёд. Эпизод случился за 30 секунд до окончания четвёртой четверти, и больше «Лейкерс» уже не отдавали лидерства сопернику.
Видео, которое опубликовали в официальном «твиттере» NBA TV, доступно по ссылке.
35-летний Леброн выступает за «Лейкерс» с 2018 года. В минувшем сезоне ему не удалось вывести команду в плей-офф. В сезоне-2019/2020 клуб из Лос-Анджелеса с соотношением побед и поражений 43-12 лидирует в турнирной таблице Западной конференции.
Fox Sports: «Лейкерс» претендуют на титул благодаря Дэвису, и Леброн это знает
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