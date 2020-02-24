19-летний Уильямсон в матче с «Голден Стэйт» повторил достижение Джордана

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта 2019 года, набрал 28 очков, собрал 7 подборов и отдал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз». «Нью-Орлеан» на выезде победил «Голден Стэйт» со счётом 115:101.

19-летний Уильямсон стал первым со времён Майкла Джордана новичком, который в четырёх играх подряд набирает не менее 25 очков, реализуя при этом не менее 57% бросков с игры, отмечается в сообщении в «твиттере» StatMuse. Напомним, Джордан, шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», дебютировал в лиге в 1984 году.

В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 25-32 занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.