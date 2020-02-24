«Торонто» одержал самую крупную победу в истории клуба

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» на своей площадке разгромил «Индиану Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась со счётом 127:81 в пользу «Торонто». Таким образом, итоговое преимущество «Рэпторс» над «Индианой» составило 46 очков, и это самая крупная победа в истории единственного канадского клуба в НБА.

До этого рекордным отрывом «Торонто» были 44 очка. Именно с такой разницей «Рэпторс» победили «Атланту Хоукс» в одном из матчей в декабре 2016 года. Всего же на счету клуба из Канады уже четыре матча, в которых его итоговый отрыв от соперника составил не менее 40 очков.

В сезоне-2019/2020 «Торонто» с соотношением побед и поражений 42-15 занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая только «Милуоки Бакс».