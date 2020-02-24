На церемонию прощания с Коби Брайантом принесли более 35 тысяч роз

В преддверии церемонии прощания с Коби Брайантом на родной арене «Лос-Анджелес Лейкерс» было собрано свыше 35 тысяч роз. Об этом сообщил президент «Стэйлс-Центра Ли Зейдман.



«Президент «Стэйплс-Центра» Ли Зейдман даёт интервью. Он сказал, что внутри уже собрано более 35 тысяч роз. Говорит, что программа ещё готовится, но обещает невероятно красивый праздник жизни», — написал в своём «твиттере» журналист Дэн Коен.



Напомним, вместе с Брайантом и его дочерью в катастрофе разбились ещё семь человек, включая пилота вертолёта. Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии.



Сегодня, 24 февраля, состоится церемония прощания с Коби и Джианной. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Двери «Стэйплс-центр» открыты. Мы расскажем, как селебрити прощаются с Коби Брайантом Цивилизованный мир не готов к тому, что с Коби простятся тайно. Главные новости, фото и видео – в нашем онлайне.