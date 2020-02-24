«Сначала подумал, что это шутка». Драммонд — об обмене в «Кливленд»

26-летний американский центровой Андре Драммонд, который в дедлайн был обменен из «Детройт Пистонс» в «Кливленд Кавальерс», прокомментировал ситуацию со своим переходом.
«Я сначала подумал, что это шутка. Но когда всё сложилось, я был рад оказаться в месте, где мне рады, где меня хотят видеть, я был счастлив начать новую главу именно здесь. Рассчитываю остаться с парнями и в будущем», — приводит слова Андре Драммонда Fadeaway World.
Напомним, что «Детройт» получил за Драммонда защитника Брэндона Найта, центрового Джона Хенсона и драфт-пик 2-го раунда.
Драммонд провёл всю профессиональную карьеру в составе «Детройт Пистонс». В нынешнем регулярном чемпионате центровой принял участие в 49 матчах, набирая в них 17,8 очка, собирая 15,8 подбора и совершая 2,8 передачи и выполняя 1,7 блок-шота.
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