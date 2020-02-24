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Том Тибодо может возглавить «Нью-Йорк Никс»

Том Тибодо может возглавить «Нью-Йорк Никс»
Баскетбол / НБА 0

Бывший главный тренер команды НБА «Миннесота Тимбервулвз» Том Тибодо с вероятностью 90 процентов возглавит «Нью-Йорк Никс», сообщает Sports Illustrated со ссылкой на свои источники. Тибодо был уволен из «Миннесоты» в январе 2019 года.

Напомним, ранее в отставку с поста президента «Нью-Йорк Никс» был отправлен Стив Миллс. Его место должен занять Леон Роуз.

В настоящий момент «Никс» занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 56 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации баскетболисты «Нью-Йорка» одержали 17 побед и потерпели 39 поражений. В своём последнем матче «Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете встретились с «Индианой Пэйсерс» и проиграли со счётом 98:106.

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