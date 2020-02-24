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Видеотрансляция церемонии прощания с Коби Брайантом

Видеотрансляция церемонии прощания с Коби Брайантом
Баскетбол / НБА 0

В Лос-Анджелесе в «Стэйплс-Центре» проходит церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом. Видеотрансляция церемонии доступна в YouTube.

Брайант и его дочь были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в Калабасасе (штат Калифорния, США). Их останки были возвращены семье баскетболиста. Семья решила проститься с погибшими на закрытой для посторонних службе.

Похороны Брайанта и его дочери прошли 7 февраля. Местом проведения церемонии был мемориальный парк «Пасифик-вью» в Корона-дель-Мар в Калифорнии.

Церемония прощания не случайно проходит 24 февраля. Февраль, являющийся вторым месяцем, символизирует номер, под которым выступала Джинна, делавшая первые шаги на пути в профессиональный баскетбол. «24» соответствует одному из двух номеров Брайанта в «Лейкерс».

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