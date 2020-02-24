Вдова Брайанта подала иск против владельцев разбившегося вертолета и погибшего пилота

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта, подала иск против компании Island Express Helicopters, которая эксплуатировала вертолёт, в результате крушения которого погиб её муж и 13-летняя дочь Джинна. Об этом сообщает TMZ. Причиной иска стало разрешение на вылет в неподходящих погодных условиях.



Согласно исковому заявлению, часть вины возложена и на пилота Ару Зобаяна, также погибшего в этой катастрофе. По заявлению Ванессы Брайант, Зобаян был неосторожен при управлении воздушным судном и допустил халатность. Сумма ущерба в иске не указана.



Брайант и его дочь были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в Калабасасе (штат Калифорния, США). Их останки были возвращены семье баскетболиста. Сегодня, 24 февраля, в «Стэйплс-Центре» проходит церемония прощания с Брайантом.

Майкл Джордан плачет, а люди смеются. Мир простился в Коби Брайантом Брайанта нельзя вспоминать без улыбки. Но и невозможно сегодня обойтись без слёз. Как проходило прощание с легендой баскетбола.