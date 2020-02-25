Пелинка получил сообщение от Брайанта за несколько минут до его гибели

Президент и генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка признался, что получил СМС от легендарного баскетболиста Коби Брайанта за несколько минут до его гибели, сообщает USA TODAY.
В сообщении Брайант спросил у Пелинки имена баскетбольных агентов Калифорнии для знакомой девочки, которая желала пройти стажировку. Пелинка успел ответить Брайанту, пообещав оказать помощь в этом вопросе.
Брайант и его 13-летняя дочь Джинна были в числе девяти пассажиров, которые погибли 26 января при крушении вертолёта в Калабасасе (штат Калифорния, США). Их останки были возвращены семье баскетболиста. Сегодня, 24 февраля, в «Стэйплс-Центре» проходит публичная церемония прощания с Брайантом. Спортсмен был похоронен на закрытой церемонии 7 февраля 2020 года.
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