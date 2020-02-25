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«Хьюстон» выиграл четвёртый матч подряд и другие результаты игрового дня НБА

«Хьюстон» выиграл четвёртый матч подряд и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

24 февраля состоялось восемь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» на выезде в овертайме победил «Вашингтон Уизардс», несмотря на 55 очков, 2 подбора и 3 передачи Брэдли Била. Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 22 очка, собрав 14 подборов и отдав 2 передачи. Окончательный счёт — 137:134 в пользу «Бакс».

«Хьюстон Рокетс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс». Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден («Хьюстон»), который набрал 37 очков, собрал 6 подборов и отдал 9 передач. Итоговый счёт — 123:112 в пользу «Рокетс».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке разгромил «Мемфис Гриззлиз». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 25 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 124:97 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
134 : 137
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Вашингтон Уизардс: Бил - 55, Напьер - 27, Смит - 13, Хатимура - 12, Маинми - 10, Вагнер - 8, Робинсон - 5, Браун - 4, Pasecniks, Бонга, Брайант, Дав. Бертанс, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
Милуоки Бакс: Миддлтон - 40, Бледсо - 23, Адетокунбо - 22, Хилл - 14, Дивинченцо - 12, Лопес - 11, Мэттьюз - 10, Коннотон - 3, Ильясова - 2, Адетокунбо, Браун, Корвер, Лопес, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
129 : 112
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 49, Харрис - 25, Коркмаз - 15, Ричардсон - 13, Бёркс - 7, Милтон - 7, Хорфорд - 7, Робинсон - 6, Pelle, Shayok, Нето, О'Куинн, Симмонс, Скотт, Смит, Тибулл
Атланта Хоукс: Янг - 28, Хантер - 22, Коллинс - 21, Реддиш - 10, Фернанду - 10, Хаертер - 9, Дедмон - 5, Тиг - 4, Грэм - 3, Бембри, Браун, Гудвин, Джонс, Капела, Картер, Лябисье
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
125 : 119
ОТ
Майами Хит
Майами
Кливленд Кавальерс: Портер - 30, Лав - 17, Нэнс - 16, Томпсон - 15, Гарлэнд - 14, Драммонд - 13, Секстон - 13, Осман - 7, Mooney, Windler, Деллаведова, Жижич, Маккинни, Уэйд, Экзам
Майами Хит: Адебайо - 22, Горан Драгич - 22, Нанн - 21, Краудер - 16, Робинсон - 15, Джонс - 10, Олиник - 6, Сильва - 4, Игуодала - 3, Alexander, Vincent, Батлер, Леонард, Окпала, Хаслем, Хилл, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 115
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Динуайдди - 24, ЛеВерт - 19, Темпл - 18, Аллен - 16, Харрис - 12, Принс - 10, Джордан - 6, Чендлер - 5, Луваву-Кабарро - 3, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон
Орландо Мэджик: Гордон - 27, Росс - 21, Фурнье - 21, Вучевич - 16, Эннис - 13, Картер-Уильямс - 6, Бамба - 5, Фульц - 5, Огастин - 1, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Ивунду, Кларк, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
123 : 112
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Харден - 37, Маклемор - 17, Гордон - 16, Риверс - 14, Ковингтон - 11, Хаус - 10, Грин - 9, Кэрролл - 7, Такер - 2, Frazier, Howard, Кабокло, Клемонс, Сефолоша, Уэстбрук, Хартенштайн, Чендлер
Нью-Йорк Никс: Барретт - 21, Рэндл - 17, Смит - 15, Портис - 12, Робинсон - 10, Дотсон - 9, Трир - 9, Харклесс - 7, Гибсон - 6, Баллок - 3, Нокс - 3, Wooten, Аллен, Браздейкис, Нтиликина, Пэйтон, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
139 : 123
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 23, Дончич - 20, Карри - 19, Райт - 16, Порзингис - 15, Бареа - 12, Клебер - 11, Финни-Смит - 8, Марьянович - 6, Джексон - 4, Ли - 3, Кидд-Гилкрист - 2, Cleveland, Reaves, Брансон, Коли-Стайн, Пауэлл
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 29, Бисли - 21, Джонсон - 19, Калвер - 13, Мартин - 11, Эрнангомес - 8, Reid - 6, Окоги - 6, Лейман - 5, Маклафлин - 5, Вандербилт, Краббе, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
111 : 131
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Митчелл - 38, Богданович - 16, Кларксон - 14, Гобер - 13, Инглс - 9, Конли - 8, О'Нил - 5, Брэдли - 4, Мудиэй - 4, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Ньянг, Они, Уильямс-Госс
Финикс Санз: Букер - 24, Рубио - 22, Убре - 18, Эйтон - 16, Шарич - 14, Бэйнс - 9, Бриджес - 8, Джонсон - 8, Картер - 8, Jerome - 2, Диалло - 2, Lecque, Owens, Камински, Окобо, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2020, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 97
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Харрелл - 22, Грин - 13, Моррис - 13, Шамет - 13, Л. Уильямс - 8, Джордж - 7, Беверли - 6, Зубац - 6, Паттерсон - 6, Джексон - 5, Coffey, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн
Мемфис Гриззлиз: Морант - 16, Джексон - 14, Дьенг - 14, Гудурич - 8, Джонс - 8, Кончар - 8, Андерсон - 6, Белл - 5, Валанчюнас - 5, Мелтон - 5, Брукс - 4, Ханнас - 4, Аллен, Ватанабэ, Джексон, Кларк, Уинслоу
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