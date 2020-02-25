«Хьюстон» выиграл четвёртый матч подряд и другие результаты игрового дня НБА

24 февраля состоялось восемь матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Милуоки Бакс» на выезде в овертайме победил «Вашингтон Уизардс», несмотря на 55 очков, 2 подбора и 3 передачи Брэдли Била. Яннис Адетокунбо («Милуоки») сделал дабл-дабл, набрав 22 очка, собрав 14 подборов и отдав 2 передачи. Окончательный счёт — 137:134 в пользу «Бакс».

«Хьюстон Рокетс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс». Самым результативным игроком матча стал Джеймс Харден («Хьюстон»), который набрал 37 очков, собрал 6 подборов и отдал 9 передач. Итоговый счёт — 123:112 в пользу «Рокетс».

«Лос-Анджелес Клипперс» на своей площадке разгромил «Мемфис Гриззлиз». Кавай Леонард («Клипперс») набрал 25 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Окончательный счёт — 124:97 в пользу «Клипперс».