«Когда Коби умер, умерла часть меня». Джордан трогательно простился с Брайантом

Легендарный баскетболист Майкл Джордан произнёс трогательную речь на церемонии прощания с Коби Брайантом, который разбился в результате крушения вертолёта 26 января. Церемония состоялась на арене «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого Брайант стал пятикратным чемпионом НБА, вчера, 24 февраля.

Напомним, вместе с Брайантом погибли его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

«Возможно, это кого-то удивит, но мы с Коби были очень близкими друзьями. Коби был моим младшим братом. Все всегда хотели говорить о схожести между нами, но я хотел просто говорить о Коби.

Он хотел максимально раскрыть свои возможности. Познакомившись с ним, я захотел стать для него лучшим старшим братом.

Он знал, как помочь мне лично, даже будучи занозой в заднице. Я всегда буду любить его и помнить, как он вдохновлял меня.

Когда Коби Брайант умер, умерла часть меня. Я обещаю, что с этого дня буду жить с воспоминаниями о том, что у меня был младший брат, которому я пытался помочь всем, чем мог», — приводятся слова Джордана в «твиттере» Bulls Talk.