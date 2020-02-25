«Когда Коби умер, умерла часть меня». Джордан трогательно простился с Брайантом

Легендарный баскетболист Майкл Джордан произнёс трогательную речь на церемонии прощания с Коби Брайантом, который разбился в результате крушения вертолёта 26 января. Церемония состоялась на арене «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе которого Брайант стал пятикратным чемпионом НБА, вчера, 24 февраля.
Напомним, вместе с Брайантом погибли его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
«Возможно, это кого-то удивит, но мы с Коби были очень близкими друзьями. Коби был моим младшим братом. Все всегда хотели говорить о схожести между нами, но я хотел просто говорить о Коби.
Он хотел максимально раскрыть свои возможности. Познакомившись с ним, я захотел стать для него лучшим старшим братом.
Он знал, как помочь мне лично, даже будучи занозой в заднице. Я всегда буду любить его и помнить, как он вдохновлял меня.
Когда Коби Брайант умер, умерла часть меня. Я обещаю, что с этого дня буду жить с воспоминаниями о том, что у меня был младший брат, которому я пытался помочь всем, чем мог», — приводятся слова Джордана в «твиттере» Bulls Talk.
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