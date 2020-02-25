Брэдли Бил в матче с «Милуоки» повторил достижение Брайанта
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил набрал 55 очков, собрал 2 подбора и отдал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс». Несмотря на это, «Вашингтон» на своём паркете в овертайме проиграл «Милуоки» со счётом 134:137.
В предыдущем матче, с «Чикаго Буллз», состоявшемся позавчера, 23 февраля, Бил набрал 53 очка. Это первый случай с марта 2007 года, когда какой-либо игрок два дня подряд набирает не менее 50 очков, сообщает пресс-служба НБА. Тогда подобным достижением отметился знаменитый баскетболист Коби Брайант, который разбился в результате крушения вертолёта 26 января.
Если у вас не отображаются фото Била и Брайанта, их можно посмотреть в «твиттере» NBA.com/Stats.
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