Брэдли Бил в матче с «Милуоки» повторил достижение Брайанта

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил набрал 55 очков, собрал 2 подбора и отдал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс». Несмотря на это, «Вашингтон» на своём паркете в овертайме проиграл «Милуоки» со счётом 134:137.

В предыдущем матче, с «Чикаго Буллз», состоявшемся позавчера, 23 февраля, Бил набрал 53 очка. Это первый случай с марта 2007 года, когда какой-либо игрок два дня подряд набирает не менее 50 очков, сообщает пресс-служба НБА. Тогда подобным достижением отметился знаменитый баскетболист Коби Брайант, который разбился в результате крушения вертолёта 26 января.

Если у вас не отображаются фото Била и Брайанта, их можно посмотреть в «твиттере» NBA.com/Stats.