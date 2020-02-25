Эмбиид в матче с «Атлантой» обновил личный рекорд результативности

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс» Джоэл Эмбиид помог команде победить в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс». «Филадельфия» на своей площадке победила «Атланту» со счётом 129:112, а Эмбиид набрал 49 очков — это лучший результат в карьере баскетболиста в НБА.

За 36 минут на паркете Эмбиид реализовал 17 из 24 бросков с игры, 14 из 15 штрафных, сделал 14 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот.

25-летний камерунский баскетболист, третий номер драфта НБА 2014 года, проводит шестой сезон в составе «Филадельфии». В сезоне-2019/2020 «Сиксерс» с соотношением побед и поражений 36-22 занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.