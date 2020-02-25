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Владелец «Голден Стэйт» назвал бессмысленным уход Дюранта

Владелец «Голден Стэйт» назвал бессмысленным уход Дюранта
Баскетбол / НБА 0

Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб рассказал, как относится к уходу Кевина Дюранта.

Дюрант получил травму в ходе финальной серии сезона-2018/2019, которую «Голден Стэйт» проиграл «Торонто Рэпторс» со счётом 2-4. В межсезонье баскетболист перешёл в «Бруклин Нетс». Из-за травмы он до сих пор не сыграл за «Бруклин» ни одного матча.

«Я не могу злиться на Кевина Дюранта, с которым мы были довольно близки, за то, что он решил уйти. Его уход, на мой взгляд, был бессмысленным. Ведь он был в лучшей команде в мире, как, я надеюсь, он считает.

Мы побеждаем, у нас есть другие великие игроки, новая арена. По-моему, у него были все основания остаться. Но я не буду на него злиться, это его жизнь, и он заслужил право выбирать. Но по какой-то причине он решил уйти из команды. Я не могу ничего с этим поделать. Но я пытался», — цитирует Лэйкоба NBC Sports.

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