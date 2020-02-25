«Нижний Новгород» усилился Тороповым

Руководство «Нижнего Новгорода» объявило о подписании контракта с центровым Сергеем Тороповым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
Торопов является коренным нижегородцем и в прошлом уже защищал цвета клуба. Нынешний сезон он начинал в составе «Спартака-Приморье», выступая в Суперлиге. За клуб из Владивостока Сергей успел провести 10 игр, показав среднюю статистику в 9,5 очка, 4,9 подбора, 0,9 передачи и 0,9 перехвата за 18 минут на паркете.
В январе 2020 года форвард вернулся в Нижний Новгород, восстанавливался после травмы стопы, а теперь подписал контракт с «Нижним Новгородом».
«Во время зимней паузы в Суперлиге я приехал домой в Нижний Новгород, чтобы повидаться с родителями. В этот момент мне позвонил агент и сказал, что клуб предлагает вернуться. Все обстоятельства сложились в пользу этого решения, чему я очень рад. Во-первых, я рядом со своей семьёй. Пока был во Владивостоке, жена и дочка оставались здесь. Во-вторых, я дома и даже не буду повторяться, какое это чувство — играть за клуб из родного города в топ-чемпионатах. Ну и, конечно, «Нижний Новгород» — уже родная для меня команда, и я благодарен и руководству, и Зорану за то, что помогли снова оказаться здесь.
Уже фактически с предложением от «Нижнего Новгорода» в руках я вернулся во Владивосток, чтобы уладить вопросы со «Спартаком-Приморье». Провёл там одну тренировку, потому что ещё числился у них в составе, и во время неё почувствовал боль в стопе. С января живу в Нижнем, практически два месяца восстанавливался от травмы и всё это время находился внутри команды. Знаю, что болельщики уже заметили меня на трибунах и задавали вопросы, что же я тут делаю. Вот теперь могу сказать — я вернулся. И отдельное спасибо врачам команды, что поставили на ноги», — сказал Торопов.
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