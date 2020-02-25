Матчи чемпионата Италии по баскетболу отменены из-за коронавируса
Итальянская федерация баскетбола приняла решение приостановить проведение матчей чемпионата страны во всех лигах, сообщает Sportando.
«Я проведу переговоры с министром спорта Спадафарой, а после сделаю официальное объявление об этом», — сказал глава федерации Джанни Петруччи.
В последние дни Италия стала эпицентром распространения заболевания в Европе. В стране уже были отменены несколько футбольных матчей. Жертвами коронавируса в Италии стали семь человек, почти 300 человек уже заболели.
Напомним, что неведомая ранее форма вируса впервые появилась в Китае в декабре 2019 года. С тех пор Поднебесную охватила эпидемия, которая стала распространяться по всему миру. На сегодняшний день от заболевания погибло более 2000 человек.
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