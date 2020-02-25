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Врач молодёжной команды «Локомотива-Кубань» помог спасти жизнь человеку

Врач молодёжной команды «Локомотива-Кубань» помог спасти жизнь человеку
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Команда «Локомотива-Кубань» 2003 года рождения вечером 22 февраля выехала из Новороссийска в Краснодар на «Ласточке». Через некоторое время врач команды услышал в поезде объявление, что одному из пассажиров стало плохо и нужна помощь.

«Это была женщина, у неё начался сердечный приступ. Там уже были несколько специалистов, но только у нас оказались нужные лекарства. Мы оказали первую помощь, купировали болевой синдром, нормализовали давление. Ничего особенного, просто помогли человеку. Рад, что ей стало лучше», — гласит заявление врача молодёжной команды Виктора Реброва в «Инстаграме».

Соответствующее сообщение можно также увидеть на официальной странице «Локомотива-Кубань» в социальной сети «Инстаграм».

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