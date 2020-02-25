Воспитанник «Локомотива-Кубань» Герасимов был близок к квадрупл-даблу в Суперлиге-2

24 февраля в Суперлиге-2 прошёл матч между резервной командой «Локомотива-Кубань» и «Барс-РГЭУ». Краснодарцы в этой встрече победили со счётом 85:77. Ключевым фактором в успехе стала великолепная игра молодого защитника Тимофея Герасимова.

Баскетболист был близок к квадрупл-даблу, собрав коллекцию из 41 очка, 18 подборов, 7 передач и 8 перехватов. Такая результативность стала рекордной для Суперлиги-2. Коэффициент эффективности Герасимова составил «66».

«Практически тридцать минут на площадке была равная игра, но под конец третьей четверти мы немного потеряли ритм и соперник ушёл в отрыв. Мы обсудили некоторые моменты и вышли на четвёртую четверть с другим настроем. Так как мы вместе почти не тренировались на прошлой неделе, у нас возникали недопонимания на площадке. Именно в четвёртой четверти нашли свою игру и стали чувствовать друг друга лучше.

Что касается моих личных показателей, то мне кажется, что где-то в третьей четверти решил взять игру больше на себя и мои партнёры по команде помогали мне в этом, выводили на бросок, а потом всё пошло само по себе. Команда доверяла мне на протяжении всей игры. Хочу сказать большое спасибо тренерскому штабу и лично тренеру Владимиру Владимировичу Анциферову за доверие.

Кроме того, я бы не смог показывать подобные результаты без тренировок с основной командой, которые определённо дают уверенность в играх Суперлиги-2. Тренировки играют большую роль, без отработки элементов очень сложно играть в баскетбол. Нужно всегда стараться упрощать для себя игру и пытаться делать больше вещей на площадке», — приводит слова Герасимова официальный сайт краснодарского клуба.