Крис Пол не будет тренером после завершения карьеры

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол сообщил, что после завершения карьеры не намерен пробовать себя в роли тренера.

«На это нет ни единого шанса. Это занимает время. Я не хочу путешествовать по стране так много. Да, я смотрю каждую игру и хочу быть как можно ближе к игре. Но также хочу быть рядом со своими детьми и семьёй», — приводит слова баскетболиста официальный сайт НБА.

Не так давно Пол заявил, что планирует провести в НБА как минимум 20 сезонов. Нынешний чемпионат у него уже пятнадцатый в карьере.

В регулярных чемпионатах баскетболист принял участие в 1005 матчах, набирая 18,5 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 9,5 передачи. Пол выступал также за «Нью-Орлеан», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс».