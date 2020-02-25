Крис Пол не будет тренером после завершения карьеры
Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол сообщил, что после завершения карьеры не намерен пробовать себя в роли тренера.
«На это нет ни единого шанса. Это занимает время. Я не хочу путешествовать по стране так много. Да, я смотрю каждую игру и хочу быть как можно ближе к игре. Но также хочу быть рядом со своими детьми и семьёй», — приводит слова баскетболиста официальный сайт НБА.
Не так давно Пол заявил, что планирует провести в НБА как минимум 20 сезонов. Нынешний чемпионат у него уже пятнадцатый в карьере.
В регулярных чемпионатах баскетболист принял участие в 1005 матчах, набирая 18,5 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 9,5 передачи. Пол выступал также за «Нью-Орлеан», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс».
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