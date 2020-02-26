Президент Единой лиги ВТБ объяснил, почему в российском баскетболе случился «провал»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, почему в настоящий момент в российском баскетболе мало молодых игроков, способных играть на высоком уровне.

«Ни в коем случае нельзя искусственно создавать условия для россиян, чтобы они попадали в команды. Есть очень большой опыт баскетбольных стран, которые, даже не имея своих лиг, выигрывали Олимпийские игры, яркий пример — Аргентина.

Это о чём говорит? Подготовка баскетболистов у нас должна быть совершенно на ином уровне. Нельзя огульно говорить, что в Лиге ВТБ играет очень мало россиян, те россияне, которые способны играть на этом уровне, такие как Никита Курбанов или Алексей Швед, — они ведь и играют, и много, и лидеры, и не только в Единой лиге ВТБ, но и в Евролиге.

Поверьте, тренер всегда поставит лучшего. У нас сейчас около 80 игроков россиян, в статистике можно увидеть, сколько времени они проводят на площадке и как его используют.

Лига ВТБ — это потребитель крутых баскетболистов, прежде всего россиян и игроков национальных команд. По идее, Суперлиги должны стать поставщиками игроков для Лиги ВТБ. И скауты постоянно мониторят все команды.

А есть ли игроки, которые могут сделать следующий шаг? Где эти люди? Провал произошёл не потому, что Лига ВТБ кого-то не пускает, а потому что нет подготовленных баскетболистов-россиян. И клубы тратят колоссальные деньги для того, чтобы воспитать своих внутри, но это пока тоже не работает», — цитирует Кущенко Properm.