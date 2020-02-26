«Милуоки» установил редкое достижение по победам

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс». Встреча закончилась со счётом 108:97 в пользу «Милуоки».
После этого матча «Бакс» закрепились на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции с соотношением побед и поражений 50-8. Это лишь седьмой случай в истории НБА, когда какая-либо из команд добралась до отметки в 50 побед в регулярном чемпионате, потерпев при этом не более восьми поражений, отмечается в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats. Ранее подобным достижением отметились «Чикаго Буллз» (дважды), «Филадельфия Сиксерс» (дважды) и «Лос-Анджелес Лейкерс», а рекорд принадлежит «Голден Стэйт Уорриорз», который в сезоне-2015/2016 добрался до 50 побед при 5 поражениях.
Напомним, рекорд по итогам регулярного чемпионата также принадлежит «Голден Стэйт». В сезоне-2015/2016 «Уорриорз» закончили сезон с соотношением побед и поражений 73-9.
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