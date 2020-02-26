Карри восстановился после травмы и 1 марта сыграет с «Вашингтоном»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри восстановился после травмы и вернётся на паркет 1 марта, сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания в «Твиттере». В этот день «Голден Стэйт» дома сыграет с «Вашингтон Уизардс».

Напомним, Карри ещё в начале сезона сломал левую руку и уже пропустил несколько месяцев из-за травмы.

«Звезда «Уорриорз» Стефен Карри вернётся в состав «Голден Стэйт» в воскресенье. Карри готовится вернуться после четырёх месяцев отсутствия вследствие операции на сломанной левой руке», — написал журналист в своём «твиттере».

В составе «Голден Стэйт» Карри стал трёхкратным чемпионом НБА: в 2015, 2017 и 2018 годах. 31-летнего баскетболиста дважды признавали самым ценным игроком регулярного чемпионата.

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