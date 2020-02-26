Карри восстановился после травмы и 1 марта сыграет с «Вашингтоном»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри восстановился после травмы и вернётся на паркет 1 марта, сообщил журналист The Athletic Шэмс Чарания в «Твиттере». В этот день «Голден Стэйт» дома сыграет с «Вашингтон Уизардс».
Напомним, Карри ещё в начале сезона сломал левую руку и уже пропустил несколько месяцев из-за травмы.
«Звезда «Уорриорз» Стефен Карри вернётся в состав «Голден Стэйт» в воскресенье. Карри готовится вернуться после четырёх месяцев отсутствия вследствие операции на сломанной левой руке», — написал журналист в своём «твиттере».
В составе «Голден Стэйт» Карри стал трёхкратным чемпионом НБА: в 2015, 2017 и 2018 годах. 31-летнего баскетболиста дважды признавали самым ценным игроком регулярного чемпионата.
- 26 февраля 2020
-
11:00
-
10:20
-
09:50
-
09:30
-
09:12
-
08:46
-
00:42
- 25 февраля 2020
-
23:53
-
22:34
-
21:59
-
20:51
-
19:36
-
18:23
-
18:08
-
17:21
-
15:40
-
14:00
-
12:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
09:18
-
06:12
-
00:49
- 24 февраля 2020
-
22:45
-
22:38
-
21:45
-
19:58
-
18:48
-
17:53
-
16:20
-
15:15
-
13:40
-
12:00