Леброн повторил достижение Брайанта и Абдул-Джаббара

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде победить в домашнем матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс». «Лейкерс» выиграли встречу со счётом 118:109, а Джеймс набрал 40 очков, собрал 8 подборов и отдал 6 результативных передач.

35-летний Леброн стал самым возрастным с 2016 года игроком «Лейкерс», который в домашнем матче набрал не менее 40 очков. В том году Коби Брайант в последнем матче в карьере набрал 60 очков, напомнил журналист Эндрю Лопес в своём «твиттере».

Кроме того, Леброн стал четвёртым игроком в истории «Лейкерс», который в возрасте не менее 35 лет в одном из матчей набрал 40 очков. Первые трое — Карим Абдул-Джаббар (четырежды), Элджин Бэйлор (трижды) и Брайант (дважды).