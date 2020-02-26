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19-летний Уильямсон повторил рекорд НБА Кармело Энтони для тинейджеров

19-летний Уильямсон повторил рекорд НБА Кармело Энтони для тинейджеров
Баскетбол / НБА 0

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон, первый номер драфта НБА 2019 года, набрал 29 очков, собрал 6 подборов и отдал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс». Несмотря на это, «Нью-Орлеан» в гостях уступил «Лейкерс» со счётом 109:118.

Это уже девятая игра подряд, в которой 19-летний Уильямсон набирает не менее 20 очков. Он стал вторым тинейджером в истории НБА, который смог продемонстрировать подобную серию. На счету Кармело Энтони две таких серии, отмечается в сообщении в «твиттере» ESPN Stats & Info.

В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 25-33 занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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