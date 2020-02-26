Паскуаль назвал сильные стороны «Баварии» перед матчем Евролиги

Завтра, 27 февраля, в Евролиге пройдёт матч 26-го тура регулярного чемпионата, в котором «Зенит» примет мюнхенскую «Баварию». В преддверии противостояния ожиданиями от встречи поделился наставник петербуржцев Хави Паскуаль.
«Бавария» — команда с хорошей организацией, с хорошими бросающими в лице Копонена и Ло, с центровыми Монро и Бартелем. К тому же они могут идти в проходы, это происходит за счёт Лючича и Джедовича. Так что это хорошая команда, которая оказалась в такой ситуации, как и мы.
После смены тренера команда находится приблизительно в такой же ситуации, что и мы: они работают над улучшением своей игры, над налаживанием всех связей в защите и в нападении. Думаю, что это будет увлекательная игра, а для нас — ещё одна возможность сыграть лучше перед своими болельщиками и победить», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».
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