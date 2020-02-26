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Холлинз: с приходом Паскуаля «Зенит» с удвоенной энергией играет в нападении

Холлинз: с приходом Паскуаля «Зенит» с удвоенной энергией играет в нападении
Баскетбол / Евролига 0

Защитник «Зенита» Остин Холлинз поделился ожиданиями от матча 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда померится силами с мюнхенской «Баварией». По словам американца, у его команды неплохие шансы на успех.

«У нас хорошие шансы победить. С приходом Паскуаля мы играем с удвоенной энергией в нападении. Теперь мы хотим защищаться с такой же энергией, и если это получится, то у нас хорошие шансы на победу.

Тем более что нам важно обыграть соперника и с точки зрения положения в турнирной таблице, оставив его на последнем месте в одиночестве. Готовимся к этой встрече в обычном режиме, пытаемся выйти на максимум своих физических возможностей», — приводит слова Холлинза официальный сайт «Зенита».

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