Итудис: хотим дать бой «Барселоне»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором его команда померится силами с «Барселоной». Встреча пройдёт завтра, 27 февраля.

«Мы все знаем, какими качествами обладает «Барселона», соперник находится в группе лидеров турнирной таблицы. Команда ставит высокие цели, от неё многого ждут. Мы хотим дать бой перед глазами наших болельщиков в заполненном зале и надеемся показать свою лучшую игру», — цитирует специалиста официальный сайт «армейцев».

Также мыслями о поединке с каталонцами поделился Кайл Хайнс.

"«Барселона» – очень талантливая команда, обладающая набором классных игроков на каждой позиции. Они здорово играют в нынешнем сезоне. Для нас эта игра очень важна… впрочем, на этой стадии сезона важен каждый матч. Нам необходимо сыграть на высоком уровне, защитить нашу домашнюю площадку", — сказал американец.