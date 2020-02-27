Министр спорта Литвы попросил у «Жальгириса» перенести матч Евролиги с «Миланом»

Министр спорта Литвы обеспокоен возможным проведением матча Евролиги между «Жальгирисом» и «Миланом» в Каунасе, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас.

Эта встреча должна состояться в 26-м туре регулярного чемпионата, 28 февраля. В министерстве обратились к руководству «Жальгириса» с официальным запросом. В документе у клуба просят либо перенести встречу с итальянской командой, либо провести её за закрытыми дверями.

Таким образом в Литве надеются предотвратить эпидемию коронавируса, которая поразила Италию. На Апеннинском полуострове зафиксировано уже более 400 случаев ранее неизвестного науке заболевания.

В заявлении министерства также указывается, что в случае попадания вируса на баскетбольную арену, избежать вспышки заболевания не удастся.