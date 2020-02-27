Конли лишится места в стартовой пятёрке «Юты Джаз»

Тренерский штаб «Юты Джаз» принял решение вывести из стартовой пятёрки опытнейшего разыгрывающего защитника Майка Конли, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Его место займёт Ройс О'Нил. Конли же сможет помогать команде из Солт-Лейк-Сити выходами со скамейки запасных.

Конли — четвёртый номер драфта-2007 года. Всю профессиональную карьеру в НБА он провёл в составе «Мемфис Гриззлиз» и был лидером коллектива из Теннесси. Нынешний сезон стал для него первым в «Юте Джаз».

В регулярном чемпионате Конли принял участие в 34 встречах (28 в стартовой пятёрке), набирая в них 13,4, очка, собирая 3,2 подбора, совершая 4,1 передачи и 0,6 перехвата за 27,9 минуты игрового времени.