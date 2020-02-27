Дончич сравнялся по количеству трипл-даблов за «Даллас» с Киддом

В Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:103.

Самым результативным игроком в составе победителей стал латвийский форвард Кристапс Порзингис, набравший 28 очков и сделавший 12 подборов. Трипл-дабл на счету словенского разыгрывающего Луки Дончича: 26 очков, 10 подборов и 14 результативных передач. Таким образом, 20-летний Дончич сделал 21-й трипл-дабл и сравнялся по по их количеству в составе «Маверикс» с Джейсоном Киддом, с которым они теперь делят первое место, сообщается в «твиттере» НБА.

Кроме того, словенец сделал столько же трипл-даблов, сколько к 21 году суммарно сделали Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс, Ламар Одом, Лонзо Болл, Крис Пол и Энтони Уокер.