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Дончич сравнялся по количеству трипл-даблов за «Даллас» с Киддом

Дончич сравнялся по количеству трипл-даблов за «Даллас» с Киддом
Баскетбол / НБА 0

В Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 109:103.

Самым результативным игроком в составе победителей стал латвийский форвард Кристапс Порзингис, набравший 28 очков и сделавший 12 подборов. Трипл-дабл на счету словенского разыгрывающего Луки Дончича: 26 очков, 10 подборов и 14 результативных передач. Таким образом, 20-летний Дончич сделал 21-й трипл-дабл и сравнялся по по их количеству в составе «Маверикс» с Джейсоном Киддом, с которым они теперь делят первое место, сообщается в «твиттере» НБА.

Кроме того, словенец сделал столько же трипл-даблов, сколько к 21 году суммарно сделали Мэджик Джонсон, Леброн Джеймс, Ламар Одом, Лонзо Болл, Крис Пол и Энтони Уокер.

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Белинелли - 14, Уокер - 12, Форбс - 10, Уайт - 9, Миллз - 8, Мюррей - 8, Лайлз - 6, Poeltl - 5, Гэй - 4, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Мету, Ойбанкс, Олдридж
Даллас Маверикс: Порзингис - 28, Дончич - 26, Хардуэй-младший - 17, Финни-Смит - 14, Клебер - 9, Карри - 7, Бареа - 5, Райт - 3, Cleveland, Reaves, Брансон, Джексон, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Ли, Марьянович, Пауэлл
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