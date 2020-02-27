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«Хьюстон» разгромил «Мемфис» и другие результаты игрового дня НБА

«Хьюстон» разгромил «Мемфис» и другие результаты игрового дня НБА
Баскетбол / НБА 0

26 февраля состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Хьюстон Рокетс» дома разгромил «Мемфис Гриззлиз». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») набрал 33 очка, собрал 9 подборов и отдал 8 передач, а его партнёр Джеймс Харден — 30 очков, 7 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 140:112 в пользу «Рокетс».

«Даллас Маверикс» на выезде победил «Сан-Антонио Спёрс». Лука Дончич («Даллас») сделал трипл-дабл, набрав 26 очков, сделав 10 подборов и отдав 14 передач. Его партнёр Кристапс Порзингис отметился дабл-даблом: 28 очков, 12 подборов и 1 передача. Итоговый счёт — 109:103 в пользу «Маверикс».

«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях обыграл «Финикс Санз». Кавай Леонард («Клипперс») оформил дабл-дабл: на его счету 24 очка, 14 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 102:92 в пользу «Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
110 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Вашингтон Уизардс: Бил - 30, Хатимура - 17, Дав. Бертанс - 14, Напьер - 9, Робинсон - 9, Брайант - 8, Браун - 7, Смит - 5, Вагнер - 4, Маинми - 4, Бонга - 3, Pasecniks, Мэтьюз, Пэйтон II, Скофилд, Уильямс, Уолл
Бруклин Нетс: ЛеВерт - 34, Динуайдди - 18, Джордан - 16, Принс - 13, Темпл - 8, Луваву-Кабарро - 6, Харрис - 6, Аллен - 5, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Кьоцца, Муса, Пинсон, Чендлер
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
108 : 94
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Кливленд Кавальерс: Секстон - 28, Томпсон - 14, Лав - 13, Нэнс - 13, Гарлэнд - 12, Деллаведова - 12, Жижич - 6, Осман - 5, Портер - 5, Mooney, Windler, Драммонд, Маккинни, Уэйд, Экзам
Филадельфия Сиксерс: Милтон - 20, Коркмаз - 14, Бёркс - 13, Харрис - 11, Хорфорд - 10, Ричардсон - 9, О'Куинн - 6, Робинсон - 4, Тибулл - 4, Эмбиид - 3, Pelle, Shayok, Нето, Симмонс, Скотт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 101
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Розир - 26, Грэм - 21, Бийомбо - 12, Вашингтон - 12, Бриджес - 10, Мартин - 9, Эрнангомес - 7, Макдэниелс - 5, Мартин - 5, Батюм, Бэйкон, Зеллер, Монк, Симмонс, Спалдинг, Чеоли
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 18, Портис - 17, Трир - 15, Робинсон - 12, Гибсон - 10, Смит - 9, Пэйтон - 6, Барретт - 5, Харклесс - 5, Нокс - 4, Wooten, Аллен, Баллок, Браздейкис, Дотсон, Нтиликина, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 109
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 27, Белинелли - 14, Уокер - 12, Форбс - 10, Уайт - 9, Миллз - 8, Мюррей - 8, Лайлз - 6, Poeltl - 5, Гэй - 4, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Мету, Ойбанкс, Олдридж
Даллас Маверикс: Порзингис - 28, Дончич - 26, Хардуэй-младший - 17, Финни-Смит - 14, Клебер - 9, Карри - 7, Бареа - 5, Райт - 3, Cleveland, Reaves, Брансон, Джексон, Кидд-Гилкрист, Коли-Стайн, Ли, Марьянович, Пауэлл
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
126 : 129
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Майами Хит: Нанн - 24, Адебайо - 22, Батлер - 18, Горан Драгич - 16, Джонс - 14, Олиник - 11, Робинсон - 9, Игуодала - 7, Краудер - 5, Alexander, Vincent, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл, Хироу
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 27, Бисли - 21, Эрнангомес - 17, Маклафлин - 13, Джонсон - 11, Мартин - 11, Reid - 9, Калвер - 9, Окоги - 6, Лейман - 5, Вандербилт, Краббе, Ноуэлл, Спеллмен, Таунс, Тёрнер, Эванс
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 130
Орландо Мэджик
Орландо
Атланта Хоукс: Янг - 37, Коллинс - 26, Реддиш - 14, Хаертер - 13, Тиг - 12, Фернанду - 10, Гудвин - 4, Картер - 2, Хантер - 2, Бембри, Браун, Грэм, Дедмон, Джонс, Капела, Лябисье
Орландо Мэджик: Фурнье - 28, Гордон - 25, Вучевич - 17, Бамба - 15, Росс - 14, Эннис - 12, Огастин - 9, Фульц - 8, Картер-Уильямс - 2, Law, Айзек, Амину, Берч, Джонсон, Ивунду, Кларк, Фразьер
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
140 : 112
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Хьюстон Рокетс: Уэстбрук - 33, Харден - 30, Риверс - 23, Грин - 11, Маклемор - 11, Такер - 11, Ковингтон - 10, Кабокло - 4, Хаус - 4, Кэрролл - 3, Frazier, Howard, Гордон, Клемонс, Сефолоша, Хартенштайн, Чендлер
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 22, Валанчюнас - 16, Морант - 12, Дьенг - 10, Мелтон - 9, Джонс - 8, Ханнас - 8, Андерсон - 7, Белл - 5, Джексон - 5, Гудурич - 4, Кончар - 4, Ватанабэ - 2, Аллен, Джексон, Кларк, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
92 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Эйтон - 25, Рубио - 18, Букер - 14, Джонсон - 11, Бриджес - 10, Шарич - 5, Бэйнс - 4, Картер - 3, Окобо - 2, Jerome, Lecque, Owens, Диалло, Камински, Убре, Харпер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 24, Моррис - 18, Джексон - 12, Беверли - 11, Джордж - 11, Харрелл - 8, Зубац - 6, Л. Уильямс - 6, Шамет - 6, Coffey, Грин, Кабенгеле, Макгрудер, Мотли, Мэнн, Паттерсон
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 06:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Юта Джаз: Митчелл - 37, Конли - 15, О'Нил - 14, Гобер - 9, Кларксон - 9, Ньянг - 8, Брэдли - 6, Богданович - 3, Инглс - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 20, Смарт - 17, Тайс - 16, Хэйворд - 12, Кантер - 8, Уонамэйкер - 8, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
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