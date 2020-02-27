«Хьюстон» разгромил «Мемфис» и другие результаты игрового дня НБА

26 февраля состоялось девять матчей сезона-2019/2020 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Хьюстон Рокетс» дома разгромил «Мемфис Гриззлиз». Расселл Уэстбрук («Хьюстон») набрал 33 очка, собрал 9 подборов и отдал 8 передач, а его партнёр Джеймс Харден — 30 очков, 7 подборов и 3 передачи. Окончательный счёт — 140:112 в пользу «Рокетс».
«Даллас Маверикс» на выезде победил «Сан-Антонио Спёрс». Лука Дончич («Даллас») сделал трипл-дабл, набрав 26 очков, сделав 10 подборов и отдав 14 передач. Его партнёр Кристапс Порзингис отметился дабл-даблом: 28 очков, 12 подборов и 1 передача. Итоговый счёт — 109:103 в пользу «Маверикс».
«Лос-Анджелес Клипперс» в гостях обыграл «Финикс Санз». Кавай Леонард («Клипперс») оформил дабл-дабл: на его счету 24 очка, 14 подборов и 5 передач. Окончательный счёт — 102:92 в пользу «Клипперс».
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