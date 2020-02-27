«Юта» проиграла четвёртый матч подряд, дома уступив «Бостону»
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс». «Юта» проиграла все четверти, кроме второй, и «Бостон» одержал победу со счётом 114:103. Для «Джаз» это поражение стало четвёртым подряд.
Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл («Юта»). На его счету 37 очков, 5 подборов и 5 передач. Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейсон Тэйтум, оформивший дабл-дабл: 33 очка, 11 подборов и 3 передачи.
В сезоне-2019/2020 «Джаз» с соотношением побед и поражений 36-22 занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» (41-17) располагается на третьей строчке на Востоке.
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 06:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
103 : 114
Бостон Селтикс
Бостон
Юта Джаз: Митчелл - 37, Конли - 15, О'Нил - 14, Гобер - 9, Кларксон - 9, Ньянг - 8, Брэдли - 6, Богданович - 3, Инглс - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Мудиэй, Они, Уильямс-Госс
Бостон Селтикс: Тейтум - 33, Браун - 20, Смарт - 17, Тайс - 16, Хэйворд - 12, Кантер - 8, Уонамэйкер - 8, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уильямс, Уокер, Фалль, Эдвардс
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