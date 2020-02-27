«Юта» проиграла четвёртый матч подряд, дома уступив «Бостону»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата с «Бостон Селтикс». «Юта» проиграла все четверти, кроме второй, и «Бостон» одержал победу со счётом 114:103. Для «Джаз» это поражение стало четвёртым подряд.

Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл («Юта»). На его счету 37 очков, 5 подборов и 5 передач. Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейсон Тэйтум, оформивший дабл-дабл: 33 очка, 11 подборов и 3 передачи.

В сезоне-2019/2020 «Джаз» с соотношением побед и поражений 36-22 занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» (41-17) располагается на третьей строчке на Востоке.