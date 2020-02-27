Тэйтум повторил достижение трёхкратного чемпиона НБА Макхэйла

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Джейсон Тэйтум сделал дабл-дабл в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз». «Бостон» в гостях обыграл «Юту» со счётом 114:103, а Тэйтум набрал 33 очка, собрал 11 подборов и отдал 3 результативные передачи.

Это уже третья встреча подряд, в которой Тэйтум набирает не менее 30 очков, причём во всех этих матчах процент реализации бросков с игры составляет не менее 60%. Последним игроком «Бостона», сумевшим продемонстрировать подобную серию, был трёхкратный чемпион НБА в составе «Селтикс» Кевин Макхэйл. Это произошло в марте 1987 года, сообщает служба статистики НБА.

Если у вас не отображаются фотографии Тэйтума и Макхэйла, их можно посмотреть в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.