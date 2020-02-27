Игрок НБА в двух матчах подряд набирал более 50 очков. Его заставили пройти допинг-тест
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил набрал 55 очков в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс», который состоялся 24 февраля. В предыдущем матче, с «Чикаго Буллз», состоявшемся 23 февраля, Бил набрал 53 очка. Это первый случай с марта 2007 года, когда какой-либо игрок два матча подряд набирает не менее 50 очков.
В связи с такими показателями Била НБА, по его словам, заставила его пройти допинг-тест.
«Кажется, НБА не хочет, чтобы я набирал 50 очков. Сегодня я прошёл допинг-тест», — приводит слова баскетболиста издание Bleacher Report.
В сезоне-2019/2020 «Вашингтон» с соотношением побед и поражений 21-36 занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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