Крис Пол вспомнил, как общался с Брайантом, прежде чем ему запретили перейти в «Лейкерс»
Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Тандер» Крис Пол вспомнил, как в 2011 году ему запретили перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс» из «Нью-Орлеан Пеликанс».
Напомним, «Нью-Орлеан» и «Лейкерс» согласовали было переход Пола, однако тогдашний комиссар НБА Дэвид Стерн, ушедший из жизни в январе 2020 года, наложил вето на операцию.
«Думать сейчас об этом — безумие. В последние месяцы мы потеряли Коби и Стерна. Но это было бы чем-то особенным.
Тогда мы с Коби разговаривали по телефону об этом. С братом уже собирались вылетать в Лос-Анджелес. Порой я думаю, что это могло вылиться в нечто особенное. Но нельзя слишком много об этом думать», — приводит слова Пола Bleacher Report.
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