Матч «Жальгириса» и «Милана» не будет перенесён из-за коронавируса

Матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Жальгирисом» и «Миланом» в Каунасе не будет перенесён из-за коронавируса. Об этом сообщил директор «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас.



«Мы хотим информировать, что вчера получили документ из Минздрава с рекомендацией не проводить матч. Мы обратились в Евролигу, нам ответили, что отложить матч нельзя.



Второй момент — игра без болельщиков, мы этот вопрос даже не обсуждали, поскольку болельщики — одна из составляющих нашего матча. Мы ради них играем и боремся. Мы предпримем все меры защиты. Постараемся гарантировать безопасное пребывание на арене», — цитирует Мотеюнаса Delfi.lt.

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