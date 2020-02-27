Матч «Жальгириса» и «Милана» не будет перенесён из-за коронавируса
Матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги между «Жальгирисом» и «Миланом» в Каунасе не будет перенесён из-за коронавируса. Об этом сообщил директор «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас.
«Мы хотим информировать, что вчера получили документ из Минздрава с рекомендацией не проводить матч. Мы обратились в Евролигу, нам ответили, что отложить матч нельзя.
Второй момент — игра без болельщиков, мы этот вопрос даже не обсуждали, поскольку болельщики — одна из составляющих нашего матча. Мы ради них играем и боремся. Мы предпримем все меры защиты. Постараемся гарантировать безопасное пребывание на арене», — цитирует Мотеюнаса Delfi.lt.
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