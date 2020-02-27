«Зенит» проиграл «Баварии» и опустился на последнее место в таблице Евролиги

В Санкт-Петербурге завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал мюнхенскую «Баварию».

Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней оказался «Зенит» — 20:19. Уже к большому перерыву инициативой завладела «Бавария», ушедшая в отрыв на четыре очка — 40:36. В третьей десятиминутке гости укрепили лидерство — 60:54.

В заключительном игровом отрезке «Зенит» пытался перехватить инициативу и даже сравнял счёт — 68:68, но после этого не забивал на протяжении более чем трёх минут и проиграл со счётом 68:77.

Самым результативным в составе петербуржцев стал набравший 18 очков Остин Холлинз. После этого поражения «Зенит» опустился на последнее место в турнирной таблице Евролиги.