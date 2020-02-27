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«Зенит» проиграл «Баварии» и опустился на последнее место в таблице Евролиги

«Зенит» проиграл «Баварии» и опустился на последнее место в таблице Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Санкт-Петербурге завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Зенит» принимал мюнхенскую «Баварию».

Первая четверть поединка прошла в равной борьбе, немного удачливее в ней оказался «Зенит» — 20:19. Уже к большому перерыву инициативой завладела «Бавария», ушедшая в отрыв на четыре очка — 40:36. В третьей десятиминутке гости укрепили лидерство — 60:54.

В заключительном игровом отрезке «Зенит» пытался перехватить инициативу и даже сравнял счёт — 68:68, но после этого не забивал на протяжении более чем трёх минут и проиграл со счётом 68:77.

Самым результативным в составе петербуржцев стал набравший 18 очков Остин Холлинз. После этого поражения «Зенит» опустился на последнее место в турнирной таблице Евролиги.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
27 февраля 2020, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
68 : 77
Бавария
Мюнхен, Германия
Зенит: Холлинс - 18, Айон - 17, Абромайтис - 9, Зубков - 7, Альбиси - 5, Томас - 4, Хвостов - 4, Айверсон - 2, Рэнфро - 2, Воронов, Понкрашов, Трушкин
Бавария: Монро - 26, Ципсер - 13, Лучич - 10, Бартель - 9, Лессор - 7, Брэй - 5, Ло - 5, Хьюстис - 2, Кинг, Радошевич, Флаккадори, Шишко
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